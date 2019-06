Turismo: Enit, l'Italia tra i Paesi con la migliore reputazione secondo il nuovo Country index 2019

- Il nuovo Country index 2019 di Futurebrand, l’indice che elabora la classifica dei primi 75 Paesi nell’elenco della Banca mondiale, per Pil, in base a parametri come cultura, business, turismo, qualità della vita e sistema di valori, ha inserito l'Italia al nono posto del World bank ranking in Europa e al 14esimo posto nel mondo. Lo ha fatto sapere Enit, Agenzia nazionale del turismo. Il rapporto Country brand index, secondo quanto ha fatto sapere Enit, ha sondato anche il “countrymaking”, il parametro dei Paesi che hanno generato cambiamenti e un potenziamento turistico ed economico verso il proprio brand capace di ispirare i consumatori a utilizzare prodotti e servizi. L'Italia ha guadagnato in reputation, quale Paese ideale per investimenti, stile di vita ed acquisto di beni e servizi, turistici e non. L'Italia, infatti, ha conquistato il 9° posto nella Top 10 dei Paesi per i “prodotti di qualità” crescendo di nove posizioni grazie a tecnologia e infrastrutture.(Ren)