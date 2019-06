Spettacoli: Stefano Accorsi padrino del Social world film festival al via il 27 luglio a Vico Equense (Na)

- Sarà Stefano Accorsi il padrino della nona edizione del Social world film festival, mostra internazionale del cinema sociale che si svolgerà dal 27 luglio a 4 agosto a Vico Equense (Na). “Una scelta in linea con l'animo del nostro festival – ha annunciato all'Italian pavillion del Festival di Cannes Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore generale del Social world film festival – un attore che da sempre ha abbracciato il cinema di contenuto, di qualità, quello che fa riflette e perché no educa”. Ne è un felice esempio l'ultimo film "Il campione", dove interpreta un educatore che porta sulla retta via un giovane talento calcistico. Il festival 2019 sarà dedicato a Vittorio De Sica con una retrospettiva, incontri e una mostra fotografica per ricordare l'artista che ha girato in Penisola Sorrentina "Pane, amore e..." di Dino Risi al fianco di Sophia Loren. “De Sica amava questi luoghi –ha dichiarato Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense - si è sempre dichiarato affascinato da questo litorale. A lui verrà dedicata una sala del Museo del cinema di Vico Equense”. Spazio inoltre agli omaggi ai registi Franco Zeffirelli e Bernardo Bertolucci, recentemente scomparsi. (segue) (Ren)