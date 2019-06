Spettacoli: Stefano Accorsi padrino del Social world film festival al via il 27 luglio a Vico Equense (Na) (2)

- Un’edizione che segna l'apertura ai nuovi linguaggi e alla tecnologia prestata al cinema con le nuove sezioni competitive dedicata alla realtà virtuale, quella per le opere realizzate in verticale e quelle girate con lo smartphone. Grande attenzione alle opportunità per i giovani con masterclass, incontri, workshop e giurie (per ulteriori info: www.socialfestival.com). Dopo la conferenza internazionale tenutasi durante il Festival de Cannes, il Social world film festival verrà presentato venerdì 5 luglio alle 11 presso la Sala Rocca del Ministero dei Beni Culturali Direzione generale cinema in piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a a Roma, durante la quale interverranno il regista Abel Ferrara, che sarà presidente di giuria 2019, il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, il direttore artistico Giuseppe Alessio Nuzzo, oltre ad esponenti delle istituzioni ed enti partner insieme agli autori in concorso. Ultimo appuntamento prima dell'apertura del festival con la conferenza stampa in programma venerdì 19 luglio alle 11 presso la Sala De Sanctis della Regione Campania in via Santa Lucia, 81 a Napoli. (Ren)