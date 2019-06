Ponte Genova: Di Maio, dobbiamo fare giustizia, vittime per mancata manutenzione Benetton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso "possiamo cominciare a ricostruire e, soprattutto, a fare giustizia per le persone morte perché qualcuno non ha fatto manutenzione al ponte Morandi e questo qualcuno era Autostrade per l'Italia, della famiglia Benetton": così il vicepremier, Luigi Di Maio, subito dopo l'abbattimento a Genova del ponte. "Inutile parlare di Atlantia", ha continuato l'esponente del governo, "ora vedo tutti questi professoroni, scienziati, che si scandalizzano perché stiamo chiedendo la revoca della concessione. Noi andremo fino in fondo. Non si tratta di lavoro, se anche Autostrade perdesse le concessioni, i lavoratori passerebbero a un altro ente, pubblico o privato. Non la buttiamo in caciara, qui si parla di fare giustizia perché ci sono stati dei morti. Bisogna andare il 14 agosto", in occasione del primo anniversario del crollo del viadotto, "con la procedura della revoca delle concessioni almeno avviata", ha aggiunto il capo politico del Movimento cinque stelle, secondo cui "dobbiamo lavorare compatti. Se qualcuno vuole stare dalla parte di Atlantia, di Arcelor Mittal, io sto dalla parte dei lavoratori, dei cittadini. Noi, come M5s, non staremo mai dalla parte delle multinazionali che ricattano lo Stato. Con Autostrade", ha concluso Di Maio, "'c'entra la giustizia sociale, c'entra lo Stato sovrano che si fa rispettare". (Rin)