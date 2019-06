Economia: Boccia, Paese non si governa solo con le emergenze

- l presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea di ANIE in corso a Palazzo Parigi a Milano, ha commentato i diversi dossier in mano al Governo, come Ilva, Alitalia e Tav: "Il Pese - ha detto Boccia - non si governa solo con le emergenze che chiaramente vanno definite e governate, ma ha bisogno di una visione di futuro di medio termine". "Dobbiamo sbloccare il Paese, non cavalcare le ansie, recuperare la fiducia e spingere sulle infrastrutture, a partire dalla Tav che è un'opera simbolo" ha concluso Boccia.(Rem)