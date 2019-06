Russia-Usa: Cremlino, Putin invita Trump a Giornata della vittoria 2020

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha invitato il suo omologo degli Stati Uniti, Donald Trump, a prendere parte alle celebrazioni per il 75mo anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale, che si terranno il prossimo anno a Mosca. Lo ha annunciato il consigliere presidenziale Juri Ushakov, aggiungendo che Trump ha “reagito positivamente” all’invito avanzato nel quadro del colloquio bilaterali che i due capi di Stato hanno avuto a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka, in Giappone. “Abbiamo invitato il presidente Trump a prendere parte alle celebrazioni per la Giornata della vittoria del prossimo anno”, ha detto il consigliere. (Git)