G20: Xi su economia digitale, no a sviluppo a porte chiuse

- L'economia digitale sta cambiando forma: per cogliere l'opportunità ed essere all'altezza della sfida, non possiamo svilupparci a porte chiuse. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, nel suo discorso a un evento speciale sull'economia digitale al G-20 a Osaka, in Giappone. "Dovremmo creare un ambiente imprenditoriale equo e non discriminatorio, promuovere flussi di persone, tecnologia e informazione e mantenere una catena industriale globale attiva e integrata con competenze complementari", ha detto Xi. Per garantire che i dati vengano utilizzati in un ambiente sicuro e ordinato, Xi ha chiesto sforzi congiunti per migliorare le regole della governance dei dati, spiegando che faciliterà la raccolta, l'analisi, l'applicazione e la circolazione dei dati. "Anche l'autorità indipendente di ciascun paese nell'economia digitale dovrebbe essere rispettata", ha detto Xi, sottolineando che è necessario considerare attentamente le circostanze e le difficoltà pratiche nei paesi in via di sviluppo. Xi ha detto che dovrebbe essere promossa la profonda integrazione dell'economia digitale e reale, in particolare l'integrazione di Internet, i big data e l'intelligenza artificiale. Ha sottolineato il rafforzamento della costruzione di infrastrutture digitali e la promozione dell'interconnessione, in quanto l'economia digitale dovrebbe fungere da nuovo punto di crescita nell'economia globale. (segue) (Git)