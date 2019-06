G20: Xi su economia digitale, no a sviluppo a porte chiuse (2)

- Xi ha anche evidenziato l'aumento dell'inclusività dell'economia digitale: ha detto che l'impatto delle nuove tecnologie dovrebbe essere studiato a fondo. Il presidente cinese ha argomentato che nel colmare il divario digitale, il rapporto tra equità ed efficienza, capitale e lavoro, tecnologia e occupazione dovrebbe essere trattato adeguatamente. Commercio online, finanza digitale e altri mezzi dovrebbero essere utilizzati per eliminare la povertà e promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile, ha aggiunto. Xi ha affermato che gli interessi dei paesi sviluppati e in via di sviluppo dovrebbero essere presi in considerazione nella promozione dei negoziati sul commercio elettronico dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). "In quanto importante economia digitale, la Cina è disposta a partecipare attivamente alla cooperazione internazionale, a mantenere un mercato aperto e ad ottenere vantaggi reciproci", ha affermato il presidente cinese. (segue) (Git)