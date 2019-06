G20: Xi su economia digitale, no a sviluppo a porte chiuse (3)

- "China news" cita un rapporto pubblicato dall'Accademia cinese di comunicazione tecnologica (Caict), secondo cui l'economia digitale dei membri del G-20 (esclusa l'Unione europea, per la quale non sono disponibili dati) nel 2017 è cresciuta dell'8,6 per cento a 26.170 miliardi di dollari rispetto a un anno prima. Inoltre, l'economia digitale ha rappresentato una percentuale più elevata del prodotto interno lordo per i membri del G-20 nel 2017, con la Germania con il più alto, il 61,36 per cento, trainato dal Regno Unito e dagli Stati Uniti rispettivamente con il 60,29 e il 59,28 per cento. La Cina ha visto il più grande aumento in proporzione, circa 2,51 punti percentuali. (Git)