Tunisia: consigliere Essebsi, “non c’è vuoto di potere” dopo malore presidente

- La Tunisia non sta vivendo un vuoto di potere, malgrado il malore che ha colpito il presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi. Lo ha dichiarato uno dei consiglieri di Essebsi, Noureddine ben Ticha, all’emittente radiofonica “Express Fm”. “Abbiamo un presidente, non c’è vuoto di potere”, ha affermato Ben Ticha. Essebsi è stato ricoverato in ospedale a causa di un “serio” malore, ma le condizioni sono “stazionarie”, ha chiarito. Ieri, 27 giugno, i media hanno diffuso notizie riguardanti la morte del presidente tunisino, ma tale versione è stata in seguito smentita dal portavoce della presidenza tunisina, Saida Garrache. Una prolungata assenza del presidente della Repubblica aprirebbe la strada a un periodo di incertezza politica. La Costituzione prevede che sia la Corte costituzionale a dichiarare vacante la carica di capo dello Stato e affidare l’incarico al presidente del parlamento, ovvero Mohammed Ennaceur. Tuttavia, otto anni dopo la rivoluzione che ha portato alla caduta del regime di Zine el Abidine ben Ali, il paese nordafricano non ha la Corte costituzionale. Nel caso di vacanza temporanea della carica di presidente della Repubblica, il ruolo dovrebbe essere affidato al capo dell’esecutivo, Youssef Chahed.(Tut)