Repubblica Ceca: crescita Pil a 2,8 percento nel primo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia ceca è cresciuta del 2,8 per cento su base annuale nel primo trimestre 2019. Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", comunicando quanto pubblicato dall'Ufficio ceco di statistica, che ha rivisto i suoi dati oggi. A trainare la crescita sono soprattutto la domanda estera e i consumi interni. Gli analisti citano un indebolimento della prima a sostegno delle proprie previsioni, più precisamente come probabile causa di un rallentamento della crescita dal 3 per cento dello scorso anno al 2,5 in quello corrente. (Vap)