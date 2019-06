Cina-Italia: ambasciatore Sequi incontra 40 aziende italiane a Tsingtao

- L'ambasciatore d'Italia in Cina, Ettore Sequi, ha incontrato oggi a Tsingtao, nella regione costiera dello Shandong, dirigenti di 40 aziende in rappresentanza della comunità imprenditoriale italiana assieme alle autorità locali cinesi. Lo ha riferito lo stesso Sequi in un Tweet. (Cip)