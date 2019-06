Liberia: presidente Weah riceve a Monrovia delegazione Usa, focus su sviluppo e cooperazione

- Il presidente liberiano George Weah ha ricevuto a Monrovia una delegazione statunitense composta dall'assistente al segretario di Stato alla cultura, Marie Royce, dall'ambasciatrice a Monrovia Christine Elder e dal direttore della missione dell'Agenzia Usa per lo Sviluppo internazionale (Usaid) nel paese, Anthony Chan. Lo riferisce il "Liberian Observer". Dopo aver citato le "relazioni storiche" esistenti fra la Liberia e gli Stati Uniti, Weah ha descritto Washington come "l'alleato più fedele" della Liberia. Il capo dello Stato ha poi espresso la "piena disponibilità" del suo governo a collaborare sui programmi di sviluppo concordati, in particolare in ambito di istruzione, sanità, agricoltura e empowerment dei giovani. "Ci sono sfide ovunque che noi alleati e partner dobbiamo affrontare", ha detto il presidente alla delegazione. Marie Royce, parlando a nome della delegazione, ha detto che gli Stati Uniti sono "sempre disposti a collaborare" con la Liberia nel sostenere il paese in alcune sfide che il paese sta affrontando verso la pace e lo sviluppo sostenibili. La funzionaria ha detto che durante il soggiorno in Liberia, previsto fino a domani, incontrerà i principali partner nei settori dell'istruzione, della cultura e del turismo. (Res)