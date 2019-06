Antitrust: multa da 2 milioni a Costa Crociere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato una sanzione pari a due milioni di euro a Costa Crociere s.p.a. in seguito all’accertamento di una pratica commerciale corretta in violazione degli articoli 21, 22, 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo). Lo riferisce una nota dell'Autorità spiegando che, in particolare, il professionista, in occasione della vendita e organizzazione di due crociere denominate rispettivamente "neoRiviera" e "Paradisi sul mare", non ha fornito ai consumatori una informazione corretta e tempestiva circa lo stato di emergenza sanitaria in Madagascar, frapponendo inoltre ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori connessi alle variazioni del programma di viaggio. (segue) (Com)