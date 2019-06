Cina-Taiwan: incontro per promuovere pace tra le due sponde dello Stretto

- Rappresentanti della Cina continentale e di Taiwan hanno proposto di lavorare insieme per lo sviluppo pacifico attraverso lo Stretto e per il ringiovanimento della nazione cinese. Lo riferisce la stampa cinese, spiegando che è stato organizzato un incontro dal Centro di ricerca sulle relazioni attraverso lo Stretto con sede nel continente e da un forum con sede a Taiwan per lo sviluppo pacifico tra le due sponde. Circa 110 persone provenienti da entrambi i lati hanno partecipato all'evento, tra cui Liu Jieyi, direttore dell'Ufficio di lavoro di Taiwan del Comitato centrale del Partito comunista cinese e dell'Ufficio Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, e Kao Chin Su-mei, politico di Taiwan e consigliere onorario del forum. I partecipanti hanno presentato una proposta congiunta che conferma il consenso del 1992 e si sono impegnati a lavorare insieme per il ringiovanimento della nazione cinese, l'integrazione più profonda attraverso lo Stretto, la promozione della cultura tradizionale cinese e maggiori scambi tra le persone. (Cip)