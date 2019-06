Ferrara: domenica al Teatro Abbado ultimo appuntamento del Festival dei cori ebraici europei

- Si concluderà domenica alle 20.30, al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara la settima edizione del Festival dei cori ebraici europei, organizzato dal coro Ha-Kol di Roma, presieduto da Richard Di Castro e dal Jewish international association, in collaborazione con Meis, Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della shoah. Un appuntamento che tornerà di nuovo in Italia, a Ferrara, dopo l'edizione promossa a Roma nel 2014 e dopo avere toccato Londra, Vienna, San Pietroburgo e Leopoli. L'evento finale porterà sul palcoscenico del Teatro Claudio Abbado, il coro Ha-Kol, il Wiener judischer chor, Les polyphonies hebraiques de Strasbourg, l'Ensemble choral Copernic di Parigi, The Zemel choir di Londra e il gruppo Shtrudl-Band di Leopoli. Formazione ospite sarà l'Accademia corale Vittore Veneziani di Ferrara, diretta da Maria Elena Mazzella. Il grande concerto di gala, offerto alla città a ingresso gratuito per il pubblico, darà spazio agli oltre duecento coristi, provenienti da cinque paesi europei, ospitati a partire da ieri a Ferrara. Nel corso della serata, condotta dalla giornalista di Rai 2 Francesca Nocerino, saranno presentate musiche liturgiche accanto a canti della tradizione sephardita e askenazita, della tradizione popolare ebraica, arrangiamenti e composizioni contemporanei, in una successione di stili e di epoche dal Rinascimento ad oggi. Sono previste sette esibizioni, significative del repertorio di ogni singola formazione corale, e si concluderà con la presentazione di cinque brani da parte di tutti i cori riuniti in un'unica formazione. (Ren)