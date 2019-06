Nord Macedonia: Parlamento approva rimpasto di governo (2)

- Il primo ministro macedone Zoran Zaev ha reso noti nei giorni scorsi i nomi proposti per il rimpasto di governo, dopo che è stato depositato il provvedimento al Parlamento per il successivo voto che dovrebbe completarsi entro giugno. Sarà lo stesso Zaev a guidare il ministero delle Finanze ad interim. Con il rimpasto il numero dei ministri del governo macedone è sceso. Il premier macedone ha ringraziato gli ex ministri, tra cui in particolare il ministro delle Finanze Dragan Tevdovski. "Abbiamo proclamato quest'anno come l'anno dell'economia. Stiamo andando in questa direzione con tutti i nostri sforzi. Tevdovski rimane vicino a me, molto probabilmente come consulente. È membro del comitato esecutivo dell’Sdms (l’Unione socialdemocratica di Macedonia, partito di maggioranza). Quello che segue sono soluzioni e decisioni coraggiose che andranno a beneficio di tutti i cittadini. Ciò favorirà l'assistenza sociale, l'agricoltura, i salari", ha detto Zaev. Il primo ministro ha annunciato che le priorità saranno le politiche finanziarie ed economiche e sottolineando che gli emendamenti del bilancio saranno effettuati all'inizio dell'autunno. (segue) (Mas)