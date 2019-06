Nord Macedonia: Parlamento approva rimpasto di governo (3)

- Lo stesso Zaev in precedenza ha chiarito che la scelta di non organizzare elezioni anticipate in Macedonia del Nord è stata presa per non rallentare il percorso di integrazione Ue del paese. In quell'occasione Zaev ha però confermato il rimpasto di governo con la sostituzione di otto ministri. "Nella nostra posizione dovremmo completare il nostro mandato, al fine di centrare i nostri obiettivi strategici come l'adesione alla Nato e l'avvio dei negoziati di adesione Ue", ha dichiarato Zaev dicendo di voler "inviare un messaggio chiaro ai paesi membri dell'Ue sul fatto che non permetteremo un ritorno del nazionalismo e del radicalismo". (Mas)