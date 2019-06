Ue: Boccia (Confindustria), Italia deve ambire a commissario di primo livello

- Bisogna evitare che il processo sulla procedura d'infrazione "diventi un alibi per noi italiani in chiave europea per non ambire a un commissario di primo livello". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea di Federazione ANIE a Palazzo Parigi a Milano: "Per noi il commissario europeo di primo livello è un commissario al commercio, all'industria, alla concorrenza o al mercato interno - ha proseguito Boccia - Sono commissari strategici, e questo è nell'interesse dell'Italia, se vogliamo partecipare a una stagione riformista europea, distinguendo il confronto e le distinzioni tra partiti dalle relazioni tra i governi. In questo caso l'Italia deve e può ambire a un commissario di primo livello". (Rem)