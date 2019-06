Trasporti: Autostrade, nessun aumento pedaggi fino al 15 settembre, esenzioni totali a Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia ha deliberato di prolungare la sospensione degli adeguamenti tariffari già decisa lo scorso primo gennaio 2019. Per effetto della decisione della Società - spiega una nota di Autostrade - i pedaggi sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia non aumenteranno a partire dal primo luglio, come era previsto, ma rimarranno invariati fino al 15 settembre 2019. La decisione è stata assunta con l'obbiettivo di favorire gli spostamenti degli italiani verso le mete di vacanza, che impegneranno nei mesi estivi la rete in concessione di Autostrade per l'Italia. (segue) (Com)