Cultura: proiezioni gratuite alla Casa del Cinema di Roma, racconteranno l’Italia di ieri e di oggi (2)

- Saranno ben tre i giorni della settimana che, dal prossimo lunedì fino agli inizi di settembre, racconteranno il Paese di ieri e di oggi attraverso il cinema e la televisione. A questi appuntamenti fissi previsti ogni lunedì, martedì e venerdì, si aggiungerà eccezionalmente, durante questa prima settimana, una serata nel segno di Cesare "Za" Zavattini a cui sarà dedicato un evento speciale in programma il prossimo 4 luglio. Si comincia, come da tradizione lunedì 1 luglio con un omaggio realizzato insieme a Csc – Cineteca nazionale per festeggiare la memorabile coppia di sceneggiatori Age&Scarpelli nel centenario della nascita di Agenore "Age" Incrocci e di Furio Scarpelli. Ai due cantori principi di vizi e virtù dell'italiano medio attraverso le esperienze del neorealismo, della commedia all'italiana, del grande cinema d'autore, lo schermo di Casa del Cinema si accende di storie e personaggi indimenticabili, da Tutti a casa a L'armata Brancaleone, da I soliti ignoti a C'eravamo tanto amati. Ma il primo appuntamento è un autentico e raro omaggio ai luoghi della Casa del Cinema: Villa Borghese di Gianni Franciolini (1953) con Vittorio De Sica, Anna Magnani, Eduardo De Filippo, Giovanna Ralli. A seguire uno straordinario incontro con Age&Scarpelli, firmato da Paolo Virzì nel 2011. (Com)