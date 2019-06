Lavoro: Renzi (Pd), su Ilva e Atlantia Di Maio apre crisi occupazionali invece di chiuderle

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, scrive su Twitter che "in un solo giorno Di Maio ha attaccato la sicurezza del posto di lavoro degli operai di Ilva e dei lavoratori di Atlantia. Un genio. Non ha ancora capito - conclude - che il suo compito è chiudere le crisi occupazionali, non aprirne di nuove". (Rin)