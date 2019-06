Economia: Boccia (Confindustria), Dl crescita primo passo, ora intervento organico di politica economica

- Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia commenta, a margine dell'assemblea di Federazione ANIE in corso a Palazzo Parigi a Milano, interpellato sul dl crescita ha dichiarato: "È un passo importante, si aggiunge anche l'incremento al fondo di garanzia per permettere ad aziende in fase di transizione di superare le criticità sul fronte del credito - ha affermato Boccia - Chiaramente è un primo passo, ora serve un intervento organico di politica economica che metta al centro del Paese il lavoro e l'occupazione, un grande piano di inclusione giovani e partire con le infrastrutture". "Sarebbe non solo una manovra anticiclica, ma collegherebbero periferia a centri e quindi sarebbero un elemento di inclusione della società oltre a rendere più competitivo il Paese - ha aggiunto Boccia - Occorre passare a una fase due dopo il decreto crescita e lo sblocca cantieri, e avere molto chiari gli effetti che si vogliono realizzare sull'economia reale in funzione dei provvedimenti che il governo intende mettere in atto". (Rem)