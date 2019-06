Agroalimentare: Coldiretti, vanno bloccate le aste a ribasso per fermare il caporalato

- "Vanno bloccate le aste capestro on line al doppio ribasso che strangolano gli agricoltori con prezzi al di sotto dei costi di produzione e alimentano nelle campagne la dolorosa piaga del caporalato". Lo ha dichiarato la Coldiretti nel commentare positivamente l'approvazione alla Camera della proposta di legge che introdurrà il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agroalimentari e in particolare delle aste elettroniche a doppio ribasso. "Le aste al doppio ribasso – ha proseguito Coldiretti – provocano pesanti distorsioni e speculazioni aggravando così i pesanti squilibri di filiera della distribuzione del valore visto che per ogni euro di spesa in prodotti agroalimentari freschi come frutta e verdura solo 22 centesimi arrivano al produttore agricolo ma il valore scende addirittura a 2 centesimi nel caso di quelli trasformati dal pane ai salumi fino ai formaggi, secondo Ismea". "Le norme nazionali dunque – ha concluso Coldiretti – sono importanti per completare il quadro normativo contro le pratiche sleali nel settore alimentare approvato a livello comunitario". (Ren)