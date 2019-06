Energia: prezzi benzina in Russia da inizio anno rincarati dello 0,7 per cento

- I prezzi al dettaglio dei carburanti nel periodo gennaio-maggio in Russia sono aumentati del 7,9 per cento in termini annuali, rispetto a dicembre 2018 dello 0,7 per cento. È quanto risulta dai dati di Rosstat. Allo stesso tempo, a maggio i prezzi al dettaglio dei carburanti sono aumentati dello 0,3 per cento rispetto ad aprile e del 2,8 per cento rispetto a maggio dello scorso anno. I prezzi alla produzione sono aumentati del 17,5 per cento rispetto ad aprile e sono diminuiti del 18,2 per cento a maggio dello scorso anno. (Rum)