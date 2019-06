Economia: Owen (Jefferies) a "Milano Finanza", la Bce sottovaluta l'economia dell'Eurozona

- I timori per l'economia europea sono eccessivi. Secondo David Owen, capo economista di Jefferies, i dati dovrebbero suggerire a mercato e istituzioni maggior fiducia. La Bce sembra invece preoccupata. "Non è chiaro - dice in una intervista a "Milano Finanza" - perché Mario Draghi sia stato così prudente, la Bce dovrebbe avere più fiducia e darsi più spazio di manovra. L'economia dell' Eurozona è più forte di quanto appaia dalle reazioni del mercato. Scampato il pericolo deflazione, i prezzi stanno salendo, anche se in epoca di economia digitale per tutte le banche centrali è diventato difficile generare inflazione. Gli investimenti delle imprese sono in crescita, tranne in Italia dove questa mancanza causa una crescita debole. Se si guarda ai dati sui prestiti bancari, non si avverte davvero il bisogno di una nuova Tltro. In tutti i Paesi - salvo l'Italia e Spagna, che rappresentano valori anomali nell'Eurozona - la concessione del credito è accelerata. La preannunciata nuova Tltro porterà a una nuova crescita dei prestiti bancari e perciò la Bce dovrà focalizzarsi molto di più sulle politiche macroprudenziali". (segue) (Res)