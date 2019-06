Economia: Owen (Jefferies) a "Milano Finanza", la Bce sottovaluta l'economia dell'Eurozona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cosa aspettarsi dal successore di Draghi al vertice della Bce. "Nel 2011 Jean-Claude Trichet ha alzato i tassi per due volte in un anno, poi è arrivato Mario Draghi e li ha subito tagliati. Il precedente dimostra quanto la personalità del presidente possa influenzare la politica monetaria. Non è detto perciò che il successore segua il solco di prudenza tracciato da Draghi nel discorso di Sintra. Presto sapremo chi sarà il prossimo presidente della Bce e quali saranno i suoi orientamenti. In ogni caso, chiunque prenda il suo posto dovrà probabilmente condurre una revisione profonda non solo delle politiche monetarie della Bce, ma anche di quelle macroprudenziali". Se non della Tltro, di che cosa ha bisogno l'Unione Europea? "C'è bisogno di un'Europa più federale, soprattutto di un budget comune e di asset sicuri condivisi: il nuovo capo economista della Bce, l'irlandese Philip Lane, aveva proposto già l'anno scorso la creazione di safe bond europei che aiuterebbero l'Italia probabilmente più che la Tltro. Ovviamente, sarebbe più facile per un nordeuropeo, in particolare un tedesco, far digerire simili riforme necessarie all'Eurozona, anche se è il compito si preannuncia tutt'altro che semplice". (segue) (Res)