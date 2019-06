Economia: Owen (Jefferies) a "Milano Finanza", la Bce sottovaluta l'economia dell'Eurozona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La storia dell'Ue - aggiunge - è fatta di crisi e riforme: per anni abbiamo aspettato che la Bce adottasse il Qe come da tempo fatto dalle altre banche centrali mondiali per rispondere alla crisi. Alla fine ci si è arrivati, con grande ritardo, nel 2015, quando si era sull'orlo di una crisi sistemica. Oggi si potrebbe per esempio introdurre un euro T bill, un titolo europeo a breve termine che sarebbe molto più efficace di una Tltro". La guerra commerciale Usa-Cina potrebbe rappresentare un rischio per l'Ue. "La Bce ha capito che l'Ue può beneficiare delle tensioni commerciali fra Usa e Cina. L'Ue è il maggior esportatore in Cina e, producendo prodotti simili a quelli americani, potrebbe in parte soppiantare gli Usa come fornitore di Pechino. La Bce inoltre potrebbe approfittarne per rafforzare il ruolo istituzionale dell'euro: i recenti acquisti di bond europei, nonostante i rendimenti negativi, potrebbero dipendere dalla domanda delle banche centrali in cerca di alternative al T-bond per diversificare le riserve. Se l'euro dovesse conquistare il ruolo di moneta di riserva, il mandato di politica monetaria della Bce diventerebbe in certa misura più semplice. E' possibile che ci sia stia muovendo verso un mondo multivalutario dove la posizione del dollaro diventa meno importante", ha concluso Owen. (Res)