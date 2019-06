Terrorismo: Putin, sosteniamo iniziativa brasiliana per bloccare fonti finanziamento

- La Russia sostiene l'attuazione dell'iniziativa brasiliana per bloccare le fonti di finanziamento del terrorismo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante l’incontro con i colleghi dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) che si è tenuto questa mattina prima dell’inizio dei lavori del vertice del G20 a Osaka, in Giappone. "Considerando la nostra cooperazione attiva nel contrastare la minaccia del terrorismo in termini più ampi, vorrei evidenziare positivamente le utili iniziative del Brasile, come paese che detiene la presidenza di turno, volte a rafforzare la cooperazione nel bloccare le fonti di finanziamento del terrorismo e prevenire la propaganda estremista", ha sottolineato il leader russo. "Supportiamo tutte queste idee e siamo disposti a realizzarle congiuntamente", ha aggiunto Putin. (Git)