Forza Italia: Toti a "La Stampa", il rinnovamento va avanti comunque con o senza Silvio.

- "Chi l'ha deciso che ora Forza Italia è contraria al taglio dei parlamentari? Evidentemente in questi giorni si cambia troppo spesso idea nel partito, senza neanche sentire il bisogno di consultare i nuovi coordinatori". Giovanni Toti in una intervista a "La Stampa" è un fiume in piena. All'indomani del primo vertice di partito parla di "restaurazione invece della rivoluzione che serve". Si gode un sondaggio che, in caso di primarie azzurre lo piazza al primo posto con il 43 per cento dei voti, prima delle rivali Carfagna e Gelmini, e soprattutto assicura che "il percorso di rinnovamento che abbiamo promesso andrà avanti comunque, mi auguro dentro Forza Italia. Ma anche senza". Governatore, la prima riunione dei coordinatori regionali non è andata bene: a caldo ha detto che qualcuno che non ha capito la gravità della situazione... "Abbiamo promesso una rivoluzione a Forza Italia e al centrodestra. Non si può trasformare in una restaurazione. Dobbiamo dimostrare a elettori e amministratori che ci hanno abbandonato la reale volontà di un cambiamento profondo. L'altra sera non è stato fatto". Il primo stop è arrivato sulla sua proposta di allargare i coordinamenti regionali? "Il nodo vero è che la piattaforma per riportare a casa tanti elettori, amministratori o quegli esponenti delle civiche che ci hanno abbandonato passa dalla costruzione di una casa che dev'essere di tutti, non solo di chi l'ha occupata. Allarghiamo l'organizzazione a forze nuove, in modo che tutti siano ascoltati. Stabiliamo regole e principi certi e consentiamo ai nuovi coordinatori di portare in fondo questo processo con credibilità. Ma se il primo atto formale, per giunta timido, con cui si chiede di allargare i coordinamenti regionali viene fermato, con quale credibilità ci presentiamo per cambiare il partito?". (segue) (Res)