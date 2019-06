Roma: botte e minacce al fratello per estorcergli denaro, cc arrestano 22enne a Formello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 22enne italiana è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. La ragazza da diverso tempo approfittava del fratello, 26enne, per estorcergli del denaro. Stavolta, però, il fratello esasperato ha contattato i carabinieri della stazione di Formello che, arrivati nella loro abitazione, hanno trovato la giovane che minacciava il fratello ed inveiva contro di lui. Il ragazzo ha riportato una vistosa ferita al piede. Il padre dei due ha confermato le continue violenze. La 22enne è in attesa del rito direttissimo e al momento è sottoposta a una misura di divieto di avvicinamento al fratello.(Rer)