Immigrazione: Meloni (FdI) su "Libero Quotidiano", nave adesso va demolita, è grimaldello per eliminare confini

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un suo intervento su "Libero Quotidiano" scrive che "attorno alla Sea Watch si sta combattendo una battaglia epocale che avrà conseguenze per il futuro della sovranità dell'Italia e di tutti gli Stati nazionali. Per questo oggi non ci può essere alcun cedimento sul comportamento illegale della nave della Ong tedesca battente bandiera olandese e lo Stato deve ribadire con fermezza il suo sacrosanto diritto di stabilire con proprie leggi le politiche sull'immigrazione che intende adottare". "Il messaggio - spiega la Meloni - deve arrivare chiaro e forte a chi vorrebbe negare la sovranità dello Stato nel presidiare i propri confini, perché la quesitone Sea-Watch 3, infatti, ha una valenza ben più vasta di quanto si possa credere. Non si tratta 'solo' di gestire uno dei tanti casi di immigrazione illegale che ha investito l'Italia in questi anni: è in gioco l'applicazione o meno di un principio che da più parti si tenta da tempo di affermare: l'immigrazione come diritto fondamentale dell'uomo che le leggi degli Stati nazionali non possono limitare in alcun modo. Di fatto è in discussione quanto previsto dal Global Compact on Migration dell'Onu". "Grazie al blitz fatto da Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati a fine febbraio, - continua il presidente - è stata approvata una mozione che impegna l'Italia a non sottoscrivere il Gcm, abbiamo in questo modo evitato che un giudice italiano o internazionale potesse tirare in ballo il Global Compact come riferimento giuridico e vincolante per l'Italia, e infatti la Corte di Strasburgo non ha potuto far altro che rigettare il ricorso della Sea-Watch 3. Proprio per questo, però, stiamo assistendo in questi giorni a delle manovre ben orchestrate per tentare di far rientrare dalla finestra il principio dell'immigrazione come diritto fondamentale che non può essere limitato dalle leggi nazionali". (segue) (Res)