Immigrazione: Meloni (FdI) su "Libero Quotidiano", nave adesso va demolita, è grimaldello per eliminare confini (2)

- "La sinistra - ricorda - ha già più volte apertamente sostenuto questa tesi, come ad esempio nel caso dell'arresto del sindaco Lucano di Riace per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con tutti gli esponenti della sinistra e l'immancabile Roberto Saviano schierati dalla parte dell'indagato e a parlare di 'disobbedienza civile' come unica armadi difesa da leggi inique contro i migranti". Oggi, per il caso della Sea-Watch 3, assistiamo secondo la Meloni "allo stesso copione e la parola d'ordine è chiara: si può non rispettare la legge in nome dell'immigrazione senza limiti, anzi lo si deve fare, come affermato nell'editoriale di Gad Lerner su 'la Repubblica' dal titolo emblematico 'L'onore di disobbedire'. Le azioni del giovane capitano della Sea Watch 3, Carola Rackete, sono difficilmente comprensibili fuori da questa battaglia ideologica perché esistevano molte opzioni più semplici e razionali che avrebbe potuto intraprendere per il bene della sua nave e dei migranti a bordo anziché arrivare allo scontro frontale con le autorità italiane". "Ad esempio - aggiunge - dirigersi in Tunisia o a Malta o in Spagna dove l'attenzione mediatica è molto inferiore su questi temi e dove avrebbe trovato meno resistenze allo sbarco. Ma la finalità di Carola Rackete, e di chi la finanzia, non è mettere in salvo i migranti, è sancire davanti al mondo che la Sea-Watch 3 può sbarcare per 'ragioni di forza maggiore', per motivi umanitari, tornando in sostanza al punto di partenza: ovvero le leggi nazionali non possono limitare l'immigrazione. In questo contesto è chiaro come Carola sia ora diventata l'eroina della sinistra e di chi sostiene l'annullamento dei confini nazionali, del perché l'intero Pd sia mobilitato, del perché della discesa in campo dei sacerdoti del pensiero unico dominante". (segue) (Res)