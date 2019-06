Immigrazione: Meloni (FdI) su "Libero Quotidiano", nave adesso va demolita, è grimaldello per eliminare confini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ricorda inoltre come la posizione di Fratelli d'Italia sia sempre la stessa. "I migranti vanno fatti sbarcare al più presto perché questo subdolo gioco dei mondialisti non deve ricadere sulla pelle dei disperati, pedine inconsapevoli di un cinico disegno politico e usati dai buonisti come agnelli sacrificali e sacrificabili. Chi dovesse avere titolo a essere accolto come rifugiato va accolto e tutti gli altri vanno rimpatriati immediatamente senza perdita di tempo. Il capitano e l'equipaggio della nave devono essere arrestati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, tratta di esseri umani e violazioni di molteplici leggi italiane". "La Sea Watch 3 - conclude la Meloni - deve essere messa in condizioni di non essere più utilizzata per commettere ulteriori reati. Se qualcuno inorridisce alla parola 'affondare', va benissimo parlare con termini più tecnici di 'smantellare' e demolire. Ma questo deve essere il segnale che l'Italia deve dare al mondo". (Res)