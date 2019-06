Russia-Cina: ministero Finanze, firmato accordo per pagamenti in valuta nazionale

- Le autorità di Russia e Cina hanno firmato lo scorso 5 giugno un accordo intergovernativo per effettuare i reciproci pagamenti con le rispettive valute nazionali, piuttosto che con il dollaro. Lo ha reso noto questa mattina il quotidiano “Izvestija, citando una lettera del ministero delle Finanze russo il cui si afferma che il documento è stato firmato dal capo del dicastero, Anton Siluanov, e dal governatore della Banca popolare della Cina, Yi Gang. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Sputnik”, l’accordo verrebbe citato all’interno di una lettera del viceministro delle Finanze, Sergej Storchak, al presidente della commissione per i mercati finanziari presso la Duma di Stato (camera bassa del parlamento di Mosca), Anatolj Aksakov. Quest’ultimo, riferisce la stampa russa, ha recentemente avviato un’inchiesta in merito all’attività svolta dal ministero delle Finanze per tentare di promuovere il saldo in valuta nazionale delle transazioni con i partner commerciali della Federazione Russa, e rafforzare di conseguenza la sicurezza nazionale sul piano economico. (segue) (Rum)