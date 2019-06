Russia-Cina: ministero Finanze, firmato accordo per pagamenti in valuta nazionale (2)

- Stando alle informazioni contenute nella lettera, inoltre, le autorità di Mosca e Pechino sono già a lavoro per sviluppare nuovi meccanismi di pagamento in valuta nazionale per le imprese dei due paesi. Nella giornata del 14 giugno, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha proposto alle autorità di Cina e Mongolia un incremento dei pagamenti in valuta nazionale, offrendogli anche in aderire al sistema di trasmissione di messaggi finanziari della Banca centrale russa. “A fronte dell’instabilità che ha caratterizzato i mercati finanziari globali nell’ultimo periodo, la necessità di promuovere un maggior numero di pagamenti in valute nazionali si è fatta più pressante”, ha aggiunto il capo dello Stato russo. (Rum)