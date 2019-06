Romania: vicepremier Birchall riceve delegazione Consiglio d'affari romeno-statunitense

- La vicepremier ad interim per l'applicazione dei partenariati strategici e ministro della Giustizia della Romania, Ana Birchall, ha ricevuto a Bucarest una delegazione del Consiglio d'affari romeno-statunitense (Amro). Lo riferisce l'esecutivo di Bucarest con un comunicato. Durante l'incontro, la vicepremier ha ribadito l'impegno del governo a consolidare il partenariato strategico con gli Stati Uniti, sottolineando lo sviluppo della componente economica, ed ha rilevato, in questo senso, le misure adottate dall'esecutivo per la creazione di un ambiente d'affari attraente per gli investimenti stranieri. "Ci proponiamo di offrire tutte le condizioni e di incoraggiare le aziende statunitensi ad aumentare la loro presenza in Romania, tenendo conto anche dell'interesse del nostro paese per lo sviluppo di settori strategici come l'energia e l'infrastruttura", ha dichiarato l'esponente del governo romeno durante le discussioni. Secondo le statistiche, l'interscambio annuo tra i due paesi è aumentato nel 2018 di oltre il 17 per cento rispetto all'anno precedente. (Rob)