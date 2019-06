Ue: Conte a Osaka, evitare la procedura sarebbe risultato del governo

- Riuscire a evitare una procedura di infrazione con l’Unione europea sarebbe un risultato del governo: lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a margine dei lavori del G20 di Osaka, in Giappone. “Se fino a ieri si dava per scontata una procedura e questa dovesse essere evitata deve essere considerato un risultato del governo. Cerchiamo di non essere anti italiani”, ha aggiunto Conte. Il premier italiano ha poi affermato che martedì prossimo ci sarà il collegio della commissione Ue, che “ragionevolmente sarebbe già una scadenza per la decisione”.(Git)