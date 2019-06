Sea Watch: Conte, tre o quattro paesi disponibili a ridistribuzione migranti

- Tre o quattro paesi membri dell’Unione europea sarebbero disponibili a un ricollocamento dei migranti a bordo della nave Sea Watch. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un punto stampa a margine dei lavori del summit del G20 a Osaka, in Giappone. Conte ha parlato del colloquio avuto stamattina con l’omologo olandese Mark Rutte, proprio in merito all'imbarcazione dell’Ong tedesca, che tuttavia naviga sotto la bandiera dei Paesi Bassi. Al premier olandese Mark Rutte, ha detto Conte, c’è stato “un invito da parte italiana a verificare e controllare perché la nave batte bandiera olandese” e la conferma che lui e il suo governo non si sentono responsabili “per i comportamenti singoli che non rientrano nella giurisdizione olandese”. La Sea Watch in queste ore, dopo aver forzato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, si trova al largo di Lampedusa.(Git)