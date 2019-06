Russia: Putin, cooperazione con Cina e India contribuisce a soluzione problemi globali

- La cooperazione trilaterale tra Russia, Cina ed India contribuisce in maniera determinante alla risoluzione dei problemi che affliggono lo scenario regionale e globale. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante un incontro avuto oggi con l’omologo cinese, Xi Jinping, e il primo ministro indiano, Narendra Modi, a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka, in Giappone. “La nostra cooperazione contribuisce fortemente non solo ai nostri rapporti bilaterali, ma anche alla nostra capacità di risolvere al meglio i problemi che ci troviamo a dover affrontare sul piano regionale e globale”, ha detto Putin, valutando positivamente la cooperazione con Pechino e Nuova Delhi sul piano diplomatico, finanziario e di difesa. (Git)