Italia-Egitto: premier Conte, “Regeni primo argomento con Al Sisi”

- Il caso di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso al Cairo fra gennaio e febbraio del 2016, è stato “il primo argomento con cui ho parlato” con il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah Al Sisi. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine del vertice G20 di Osaka, in Giappone. Il premier italiano, infatti, ha avuto un colloquio bilaterale con il leader egiziano a latere dei lavori. L’ultimo incontro tra i due risaliva ad aprile, a margine del forum sulla Via della Seta tenuto a Pechino, in Cina. (Git)