Russia: Putin, con Cina e India posizioni analoghe su molte questioni globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Russia, Cina ed India hanno posizioni convergenti in merito alla maggior parte delle questioni di rilievo sul piano globale, e collaborano attivamente per rafforzare il più possibile la stabilità strategica. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante un incontro avuto oggi con l’omologo cinese, Xi Jinping, e il primo ministro indiano, Narendra Modi, a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka, in Giappone. “È molto importante avere una convergenza di opinioni nel quadro dell’agenda politica ed economica globale: siamo tutti d’accordo sulla necessità di preservare l’attuale sistema delle relazioni internazionali, basato sullo Statuto delle Nazioni Unite”, ha detto Putin, ribadendo quanto sia importante continuare a promuovere il rispetto dei principi di sovranità e non interferenza negli affari domestici di un paese straniero. “Collaboriamo attivamente per promuovere la stabilità globale attraverso la lotta al terrorismo, all’estremismo, al traffico di stupefacenti e alla criminalità informatica”, ha aggiunto il presidente russo. (Git)