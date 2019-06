Ponte Genova: Conte, tragedia che non può essere oscurata

- Il crollo del Ponte Morandi “è una tragedia che non può essere oscurata e una fatto oggettivo che sia un grave inadempimento”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a margine dei lavori del G20 di Osaka. “E’ stata attivata una procedura di contestazione e adesso per garantire massima trasparenza abbiamo anche costituito una commissione di esperti per le loro valutazioni. Dopo l’esito di questo parere il governo si assumerà le proprie responsabilità: obiettivo è non far finta che non sia successo nulla”, ha aggiunto Conte, secondo cui si tratta di un dossier aperto da tempo verso il quale il governo ha assunto una posizione.(Git)