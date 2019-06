Roma: cc sequestrano beni per oltre 400mila euro a pregiudicato già arrestato per traffico di droga

- Sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 400mila euro a un 45enne di Mentana, pregiudicato per reati connessi al traffico di droga. Dalle indagini patrimoniali è emerso che l’uomo, arrestato nell’ottobre del 2018 insieme ad altre 17 persone nell’ambito dell’operazione I soliti noti, aveva in disponibilità, tramite terze persone, un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati al fisco. In particolare i carabinieri della compagnia di Monterotondo, dando esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura di Tivoli, hanno sequestrato: un immobile sito in via Santa Monachesi di Mentana; le quote di una società a responsabilità limitata proprietaria del bar sito in Guidonia Montecelio (Rm) in via Valle dell’Aniene; 4 veicoli; 3 conti correnti e 2 depositi postali. Il sequestro è l’ultimo atto di una complessa indagine che ha portato nel corso del 2018, tra Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo, all’arresto complessivamente di 40 persone per violazione della normativa in materia di stupefacenti ed al sequestro di 500 gr di cocaina, nonché di 17.000 euro in contanti.(Rer)