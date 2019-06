Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, venerdì 28 giugno, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornataDurante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: l'anticiclone africano continua a interessare l'Italia e la Lombardia. Altra giornata soleggiata ovunque e dal clima estremamente caldo. Tendenza ad annuvolamenti serali e notturni a ridosso dei rilievi. I valori massimi saranno ancora molto elevati e con punte prossime ai 40°C sulle pianure piemontesi, un po' inferiori in Liguria. Venti deboli in rotazione e lieve rinforzo da Est; mar Ligure quasi calmo. (Rpi)