Marocco: per la prima volta linguaggio comune con l’Ue sulla questione del Sahara occidentale

- L'Unione europea e il Marocco adottano per la prima volta un linguaggio comune sulla questione del Sahara occidentale. Lo ha dichiarato ieri a Bruxelles Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa marocchina “Map”. "Abbiamo per la prima volta un linguaggio comune su questo tema", ha detto il capo della diplomazia europea alla conferenza stampa congiunta con Nasser Bourita, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Marocco, al termine dei lavori della 14ma sessione del Consiglio di associazione Marocco-Ue. Rispondendo a una domanda di un giornalista, Mogherini ha affermato che "avere un linguaggio comune è uno dei risultati più importanti e più positivi e ci dà speranza per il futuro”. Il Sahara occidentale è un'ex colonia spagnola contesa fra il Marocco e il Fronte Polisario, l'organizzazione del popolo sahrawi; quest'ultimo ha dichiarato nel 1976 l'indipendenza della Repubblica araba democratica dei sahrawi, riconosciuta però solo parzialmente dalla Comunità internazionale. Il Marocco controlla la maggior parte del Sahara occidentale dal 1975 e rivendica la sovranità sul tratto dei territori desertici meridionali, ricchi di fosfati e di potenziali giacimenti di idrocarburi. L’annessione del Sahara occidentale al Marocco ha provocato una ribellione da parte del Fronte Polisario, gruppo che rivendica l'autodeterminazione, a sua volta foraggiato dalla vicina Algeria. Le Nazioni Unite hanno negoziato un cessate il fuoco nel 1991, ma i colloqui guidati dalla Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (Minurso) non sono riusciti a trovare una soluzione stabile a una delle più lunghe contese territoriale del Continente africano. (Mar)