Marocco: omicidio turiste a Imlil, audizione delle memorie della parte civile

- La Camera penale per gli affari terroristici della Corte d'appello di Salé, in Marocco, ha ripreso ieri l'esame del caso dell'omicidio di due turiste scandinave avvenuto nella regione di Imlil (provincia di El Haouz), partendo dall'audizione delle memorie della parte civile e l'incriminazione del pubblico ministero. Il procuratore ha sottolineato la rilevanza delle fasi procedurali e la regolarità delle formalità, insistendo nel contempo sulla produzione degli effetti giuridici del verbale della polizia giudiziaria. La procura ha inoltre sostenuto la validità delle competenze in materia di strumenti informatici e le sue conclusioni sulla base del confronto con gli imputati, osservando che questi elementi non sono stati oggetto di alcun ricorso o messa in discussione. Gli imputati sono accusati, tra l'altro, “di aver formato una banda con l’obiettivo di preparare e commettere atti terroristici, attentare alla vita delle persone con premeditazione, possesso di armi da fuoco e tentata fabbricazione di esplosivi in violazione della legge, nel contesto di un progetto collettivo progettato per minare seriamente l'ordine pubblico”. (Mar)