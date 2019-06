Marocco: migranti pensavano di essere in Spagna, sono sbarcati a Larache

- Un gruppo di migranti è partito da Kenitra, in Marocco, alla volta della Spagna ma dopo lo sbarco si sono accordi di essere ancora nel paese nordafricano e di essere finiti a Larache. Si tratta di 19 immigrati i quali avevano pagato circa 1.400 euro a testa per andare illegalmente in Europa a bordo di una barca da pesca. Secondo il giornale “Al Ahdath Al Maghribia”, i trafficanti di esseri umani li hanno truffati lasciandoli alla deriva per pochi giorni in mare aperto a Kenitra, prima di arrivare di notte sulla spiaggia di Larache, situata 128 chilometri a nord del punto di partenza. (Mar)