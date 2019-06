Marocco: cellula terrorista smantellata a El Haouz, scoperte due casse di materiale per la produzione di esplosivi

- L'inchiesta condotta sui membri della cellula terroristica collegata allo Stato islamico smantellata martedì 25 giugno a El Haouz, ha permesso la scoperta a Ourika di due depositi in due fattorie, dove erano nascosti materiali usati nella fabbricazione di esplosivi. "Le ricerche effettuate giovedì in queste due casse hanno provocato il sequestro di una grande quantità di sostanze chimiche e altre quantità di polvere nera, e segatura di alluminio, oltre a due bombole di gas e strumenti di saldatura", afferma una dichiarazione dell'Ufficio centrale delle indagini giudiziarie. I primi elementi dell'indagine hanno rivelato che il leader di questa cellula terroristica reclutava e faceva da guida ai membri del suo gruppo, intrecciando legami sospetti con elementi che lavoravano all'estero per pianificare e preparare pericolose operazioni terroristiche nel Regno, attraverso l'uso di ordigni esplosivi secondo l'agenda dello Stato islamico. (Mar)