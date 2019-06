Mauritania: Riad si complimenta per elezione Ghazaoui come nuovo presidente

- Il re saudita, Salman Bin Abdel Aziz, ha inviato un messaggio di auguri e complimenti al nuovo presidente mauritano, Mohammed Ould al Ghazaoui, eletto nelle elezioni presidenziali del 22 giugno in Mauritania. In un messaggio ripreso dai media mauritani, il monarca saudita augura al neo presidente di “lavorare per consentire al popolo mauritano fraterno di crescere e progredire”. (Res)